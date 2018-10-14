15 وظيفة شاغرة لدى جمعية زمزم للخدمات الصحية بمكة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للرجال، بشرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مدير إدارة البرامج الميدانية.

– رئيس قسم الجهات المانحة ورجال الاعمال.

– أخصائي تقنية معلومات.

– أخصائي تطبيقات.

– أخصائي إدارة محتوى.

– أخصائي إعلام.

– أخصائي علاقات عامة وإعلام بمكة المكرمة.

– أخصائي تدريب.

– أخصائي محاسبة.

– أخصائي موارد بشرية.

– أخصائي مشاريع.

– أخصائي توعية صحية بمكة المكرمة.

– منسق مركز الاتصال.

– مندوب رجال الاعمال بمكة المكرمة.

– مندوب رجال الاعمال.

وأشارت إلى أن مميزات الوظائف تتمثل في ” بيئة عمل محفزة، رواتب منافسة، تغطية طبية متميزة للموظف وأفراد أسرته، تطوير الموظفين بالدورات التدريبية وورش العمل، مكافئة للزواج، علاوة سنوية، وتسجيل في التأمينات الاجتماعية “، لافته إلى أن جميع المميزات تخضع لسياسة الجمعية.

كما أضافت أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/03/03هـ، من خلال الرابط هنا