أول تعليق من ” لوف ” على هزيمة ألمانيا أمام هولندا

طلال الغامدي(صدى):

عبر مدرب منتخب ألمانيا، يواكيم لوف عن استيائه بعد الخسارة أمام هولندا بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الثالثة من بطولة دوري أمم أوروبا، قائلا: ” الأمر لا يتعلق فقط باستغلال الفرص، لعبنا بشكل جيد حتى بدأنا تلقي الأهداف، لم نستغل الفرص التي سنحت لنا “.

وأوضح لوف: ” يمكننا النظر إلى النتائج الأخيرة التي أدت إلى عدم الثقة.. من الصعب الإجابة على العقم التهديفي للفريق، حصلنا على فرص واضحة، ولو خسرنا بهدف نظيف كان من الممكن أن يكون الأمر مقبولاً “.

وتابع أن الانهيار الذي حدث للفريق في آخر 10 دقائق لم يكن جيداً.