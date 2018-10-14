خلال الأشهر التسعة الأولى من العام التجاري.. إصدار 24 ألف ترخيصا إلكترونيا

حمود العنزي(صدى):

قامت وزارة التجارة والاستثمار بإصدار 24970 ترخيصًا الكترونيًا؛ وذلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وعن ذلك، أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنها تلقت خلال الفترة ذاتها نحو 14 ألف بلاغ من المستهلكين، تضمنت ” عدم صحة الإعلان بالتخفيضات، وعدم الحصول على موافقة بالتخفيض، ومخالفة شروط التخفيضات ” .

وأكدت الوزارة على ضرورة تطبيق الأنظمة على المنشآت التجارية المخالفة وإيقاف أي عروض ترويجية مضللة واستدعاء المسؤولين؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقا للأنظمة.

أما في حالة إجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص من الوزارة، تصل العقوبات في هذا الحالة إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بحسب منطوق الحكم القضائي.

ويُعد تطبيق ” تخفيضات ” هو المصدر الرئيس لمعرفة جميع التخفيضات التجارية المرخصة والحديثة في المملكة؛ وذلك عبر البحث مباشرة في قاعدة بيانات وزارة التجارة والاستثمار.