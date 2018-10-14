بالفيديو ..فتى أراد السؤال عن اتجاه المدرسة فحاول الرجل قتله بالرصاص

واشنطن(صدى):

أثارت حادثة غريبة الرعب في المجتمع الأمريكي بعد إنتشار لقطات فيديو تظهر رجل في الخمسينيات يطلق الرصاص على فتى عمر 14 عام أسود البشرة كان يقترب من منزله في ولاية ميشيجان مما يؤكد التصرفات العنصرية .

ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” فإن برينان ووكر أراد السؤال عن الاتجاهات لمدرسته الثانوية، بعد أن فوت رحلته اليومية بحافلة المدرسة.

بينما قالت زوجة الرجل زيغلر الذى تبين أنه متقاعد من وظيفته في المطافي إنها ظنت بأن ووكر لص أراد أن يقتحم منزلها، عندما رأته عند عتبة المنزل، مما دفعها للصراخ وإيقاظ زوجها النائم، الذي أحضر بندقيته مسرعا، ليطلق النار على الفتى.