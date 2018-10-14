بالفيديو ..فتى أراد السؤال عن اتجاه المدرسة فحاول الرجل قتله بالرصاص
أثارت حادثة غريبة الرعب في المجتمع الأمريكي بعد إنتشار لقطات فيديو تظهر رجل في الخمسينيات يطلق الرصاص على فتى عمر 14 عام أسود البشرة كان يقترب من منزله في ولاية ميشيجان مما يؤكد التصرفات العنصرية .
ووفقاً لصحيفة ” ديلي ميل ” فإن برينان ووكر أراد السؤال عن الاتجاهات لمدرسته الثانوية، بعد أن فوت رحلته اليومية بحافلة المدرسة.
بينما قالت زوجة الرجل زيغلر الذى تبين أنه متقاعد من وظيفته في المطافي إنها ظنت بأن ووكر لص أراد أن يقتحم منزلها، عندما رأته عند عتبة المنزل، مما دفعها للصراخ وإيقاظ زوجها النائم، الذي أحضر بندقيته مسرعا، ليطلق النار على الفتى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55977 ] نشر منذ 1 ساعة
ارهابيون ولا يفكرون إلا بالإرهاب ,,
,, ويفكرون ان كل من يقترب منهم ارهابي مثلهم ، فيبادرونه باالإرهاب المفاجيء ,,
,, المثل قال // كل إناء بما فيه ينضح ,,
فتامين ((و))[ عدد التعليقات: 2633 ] نشر منذ 1 ساعة
بس بغى يسألك
أخذلك الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20366 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي يمكن يكون حرامي
معقوله ما يعرف اتجاه مدرسته
هزيم[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 60 دقيقة
لا حول الله يارب.
عنصريه في كل زمان وفي كل مكان.
من مقولات سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عبنه( متى استعبدتم اناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا)
رحمك الله الله يامؤذن وصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم -بلال بن رباح، وهو من المبشرين بالجنه.
وللاسف اننا نرى انه الى اللآن وتوجد هذه العاده القبيحه والذميمه ، وهي القبليه ، والعصبيه، والطائفيه.
الى متى؟؟؟؟؟؟
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 4657 ] نشر منذ 52 دقيقة
المشكله من الزوجه استنجدت بزوجها النائم وهي تصرخ -حرامي حرامي- وبدون شعور تناول البندقيه-صحيح في العجله الندامه-وصيدة العجله حجله-
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2146 ] نشر منذ 6 دقائق
وحياة امك انك ما عاد تفوت الحافلة