وظائف شاغرة بشركة ” زين ” فرع الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة زين عبر موقعها الإلكتروني باب التقديم على توفر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالشركة بمدينة الرياض حتى 2018/10/18م .

وقالت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي (مدير عمليات المرافق الفنية، ومدير أداء الأعمال ودعم القرار، وأخصائي دفتر الأستاذ العام، ومحلل أول قبول الفواتير والأصول الثابتة، وأخصائي ضمان الإيرادات، وأخصائي أول التدريب و التطوير، ومحلل أول دفتر الأستاذ العام، ومدير تحليل البيانات، وأخصائي تخطيط القوى العاملة، وأخصائي إدارة مكتب المشاريع التجارية، وأخصائي مشتريات تجارية، ومدير القنوات الإلكترونية، ومحلل أول المشتريات العامة للخدمات) .

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح على الرابط التالي : هنا .