اليوم العالمي للمسنين في مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجدة

نايف السالم(صدى):

نظم قسم العلاقات العامة وقسم كبيرات سن بمكتب الضمان الاجتماعي النسوي بجدة، برنامجا خاصا بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن هذه الفئة الغالية على قلوبنا شكرا وعرفان ومساندة لهم بهدف توعيتهم وتثقيفهم والوقوف بجانبهم ومالهم من واجبات علينا كأفراد والعناية بهم.

واشتمل البرنامج على أركان صحية وتوعوية تثقيفية وضيافة ،ومشاركة جهات خارجية كمستشفى أندلسية ومدارس المنارات وجمعية اصدقاء الشيخوخة وكلن قدم دوره حسب تخصصه وتم تقديم الهدايا لكبيرات السن ، وقد رحبت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي الأستاذة نجلا عبدالوهاب بالحضور والجهات المشاركة وشكرت جهود الجميع.