” تشابه أسماء ” يتسبب في وفاة غنوة سليمان

دمشق(صدى):

طالت شائعة الوفاة الفنانة السورية غنوة سليمان ، والتي خرجت بنفسها لتؤكد أنها بخير .

وعبرت الفنانة غنوة عن غضبها لارفاق صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة المغنية غنوة أخت الفنانة المصرية ” أنغام ” ، مما أدى إلى تأثر حالتها و ترك أثر سلبي لمحبيها من مطلق الشائعة .

وأكدت غنوة أنها بخير ولم تفارق الحياة ، وأنه حدث ” لبس ” بسبب تشابه الأسماء .

الجدير ذكره ، أن التي توفيت الفنانة غنوة ابنة الموسيقار محمد على سليمان وهي أخت غير شقيقة للمطربة أنغام ، وتوفيت عن عمر يناهز الثلاثين عاماَ بعد تعرضها لحادث سير