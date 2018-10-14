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” تشابه أسماء ” يتسبب في وفاة غنوة سليمان

” تشابه أسماء ” يتسبب في وفاة غنوة سليمان
دمشق(صدى):

طالت شائعة الوفاة الفنانة السورية غنوة سليمان ، والتي خرجت بنفسها لتؤكد أنها بخير .

وعبرت الفنانة غنوة عن غضبها لارفاق صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة المغنية غنوة أخت الفنانة المصرية ” أنغام ” ، مما أدى إلى تأثر حالتها و ترك أثر سلبي لمحبيها من مطلق الشائعة .

وأكدت غنوة أنها بخير ولم تفارق الحياة ، وأنه حدث ” لبس ” بسبب تشابه الأسماء .

الجدير ذكره ، أن التي توفيت الفنانة غنوة ابنة الموسيقار محمد على سليمان وهي أخت غير شقيقة للمطربة أنغام ، وتوفيت عن عمر يناهز الثلاثين عاماَ بعد تعرضها لحادث سير


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 1 ساعة

غنوة…..؟
دنتي طأعة حمار القايله.

[ عدد التعليقات: 20366 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب ما فيه داعي العصبيه يا غنوه

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