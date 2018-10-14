” تشابه أسماء ” يتسبب في وفاة غنوة سليمان
طالت شائعة الوفاة الفنانة السورية غنوة سليمان ، والتي خرجت بنفسها لتؤكد أنها بخير .
وعبرت الفنانة غنوة عن غضبها لارفاق صورتها على مواقع التواصل الإجتماعي عن وفاة المغنية غنوة أخت الفنانة المصرية ” أنغام ” ، مما أدى إلى تأثر حالتها و ترك أثر سلبي لمحبيها من مطلق الشائعة .
وأكدت غنوة أنها بخير ولم تفارق الحياة ، وأنه حدث ” لبس ” بسبب تشابه الأسماء .
الجدير ذكره ، أن التي توفيت الفنانة غنوة ابنة الموسيقار محمد على سليمان وهي أخت غير شقيقة للمطربة أنغام ، وتوفيت عن عمر يناهز الثلاثين عاماَ بعد تعرضها لحادث سير
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 1 ساعة
غنوة…..؟
دنتي طأعة حمار القايله.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20366 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ما فيه داعي العصبيه يا غنوه