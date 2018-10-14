أشعلت النار في شقة ابنها فلجأت زوجته إلى الخلع

القاهرة(صدى):

في واقعة متكررة من نوعها تطل أم الزوج أو الحماة كبطلة لقصة صراع أسرة أمام زوجة إبنها إلا أن مشاكلهما لم تتوقف عند حد التراشق بالكلام أو الإتهامات العابرة حيث إتهمت الزوجة حماتها بتعمد حرق شقتها وأثاث منزلها بعد أن أهملت الطعام على النار أثناء خروج الزوجة لشراء طلبات المنزل .

بدأت القصة بزواج آية ذات الـ 32 سنة من عبده ويعمل سائق تاكسي من خلال التعارف العائلي ليستمر زواجهما 5 سنوات أنجبا خلالها طفلهما الأول وعاشت الأسرة سعيدة إلى أن قرر الزوج أن تعيش والدته معهم .

بدأت كلأ منهما تستعد لإثارة المشاكل مع الأخرى حتى جاء اليوم الموعود التي رأت الزوجة شقتها تحترق بسبب إهمال حماتها بينما لم يسأل زوجها عنها أو عن طفلها وأهتم بالإطمئنان على والدته فقط دون أدنى شعور بهما .

قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة المصرية لتطلب الخلع بعد أن رفض الزوج الطلاق وهددها بضم إبنه وحرمانها منه لتنتظر فصل القضاء .