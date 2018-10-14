عسير وجازان يقتربان من استقبال تأثيرات ” لبان “

تركي السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، احتمال وصول تأثير العاصفة المدارية ” لبان ” إلى منطقتي جازان وعسير غدًا، عبر أمطار رعدية ومتوسطة.

وفي السياق نفسه، أشارت ” الأرصاد ” إلى احتمال تأثر منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من صحراء الربع الخالي بهطول أمطار رعدية متوسطة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ابتداءً من أمس إلى غد الإثنين.

وبدأت الحالة المدارية ” لبان ” إعصارًا من الدرجة الأولى؛ حيث وصلت إلى بحر العرب في 6 أكتوبر، وتهدد عمان واليمن؛ بينما تراجع تصنيفها إلى عاصفة مدارية.