” البيئة ” تضبط مخالفا عذّب القطط بالكلاب في المدينة

محمد السعران(صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت صاحب مقطع يعذب قططا مربوطة بتسليط كلاب عليها، وذلك بعد تشكيل فريق مشترك للوصول إلى صاحب المقطع.

وبين أبا الخيل أن الغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ بالوزارة تلقت بلاغاً عن شخص يقوم بتعذيب القطط المربوطة بتسليط الكلاب عليها، حيث تم تحديد موقع المخالفة، وتبين أنه في المدينة المنورة، وعلى الفور تم تمرير البلاغ إلى ضابط الاتصال الموجود بفرع الوزارة في المدينة المنورة، والذي بدوره قام بتشكيل فريق مشترك مع الجهات الأمنية للتوصل لصاحب المقطع المسيء، وكذلك للتحقق من جميع ملابسات الحالة، وبفضل الله تم التوصل إلى صاحب المقطع، وجار اتخاذ اللازم حيال محاسبته وفقا للأنظمة المتبعة.

وشدد أبا الخيل، على أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أي شخص تثبت إساءته للحيوانات سواء كان مواطناً أو مقيماً، وسيتم إحالة المخالفات الأخرى التي يتم ضبطها إلى الجهات المختصة ، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك، حاثا المواطنين والمقيمين على التبليغ الفوري عن أي تجاوزات تسيء للحيوانات على رقم الهاتف المجاني: 8002470000، أو إرسال الصور والمقاطع والوثائق الداعمة إلى: هنا.