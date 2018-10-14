إيران تخترق المساجد البرازيلية لنشر الأفكار الشيعية

طهران(صدى):

كشف محمد زينهم عابدين، رئيس المركز الإسلامي بريو دي جانيرو بالبرازيل، أن إيران تعبث بأمن واستقرار الجاليات الإسلامية في البرازيل؛ وذلك من خلال السطو على المساجد.

حيث أوضح ” عابدين ” أنه هناك اختراقات إيرانية للمساجد البرازيلية في الجنوب منذ 12 عامًا ارتفعت حدتها في السنوات الأخيرة، فعند تدشين أي مسجد، تظهر إيران على السطح في صورة مساهمين وداعمين في التشييد، وبعدها يتحول المسجد إلى نشر الأفكار الشيعية وزعزعة الاستقرار ” .

كما ذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية موجودة أيضًا في أماكن متفرقة من البرازيل، خاصة في مدينة ” ساو باولو ” ، وتم القبض على بعضهم من جانب الشرطة البرازيلية؛ لتشجيعهم أفكار ” الدواعش ” المشبوهة.