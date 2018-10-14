إيران تخترق المساجد البرازيلية لنشر الأفكار الشيعية
كشف محمد زينهم عابدين، رئيس المركز الإسلامي بريو دي جانيرو بالبرازيل، أن إيران تعبث بأمن واستقرار الجاليات الإسلامية في البرازيل؛ وذلك من خلال السطو على المساجد.
حيث أوضح ” عابدين ” أنه هناك اختراقات إيرانية للمساجد البرازيلية في الجنوب منذ 12 عامًا ارتفعت حدتها في السنوات الأخيرة، فعند تدشين أي مسجد، تظهر إيران على السطح في صورة مساهمين وداعمين في التشييد، وبعدها يتحول المسجد إلى نشر الأفكار الشيعية وزعزعة الاستقرار ” .
كما ذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية موجودة أيضًا في أماكن متفرقة من البرازيل، خاصة في مدينة ” ساو باولو ” ، وتم القبض على بعضهم من جانب الشرطة البرازيلية؛ لتشجيعهم أفكار ” الدواعش ” المشبوهة.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 4639 ] نشر منذ 48 دقيقة
التشيع مرض خبيث يصيب العقيده وأعراضه الشرك بالله والطعن في القران الكريم والطعن في أصحاب وزوجات رسول الله،،، والمصاب به يقبل التناقضات ويصدق الخرافات والأكاذيب
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4549 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله المستعان ولا حول لا قوة الا بالله العلي العظيم
سبحان الله لديهم هم عجيب
في نشر عقيدة فاسدة يسعون
لمد النفوذ الشبعي الرافضي في كل مكان
مهما كلهم من ثمن ومال ع حساب شعبهم المغلوب ع امرهـ
يستغلون البلهاء والبسطاء من خلق الله
يستغلونهم ماديا ومعيشيا وابتزازيا بهدف
التشيع مثلهم مثل المد التنصيري
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55975 ] نشر منذ 31 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, الروافض خراب البلاد على طول الأرض وعرضها ,,
,, عليهم من الله مايستحقون ,, آمين ,,