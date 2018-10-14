بالصور.. رصد 107 مخالفة صحية وإغلاق 9 مواقع بالرياض

حمود العنزي(صدى):

واصلت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، حملاتها المختلفة الرقابية والتفتيشية والبيئية والصحية على مختلف بلديات المنطقة.

وتمكنت بلدية شمال الرياض خلال جولاتها اليومية الخاصة بالرقابة الصحية، من رصد 77 مخالفة صحية، وتم على إثرها إغلاق 6 مواقع مخالفة واستبعاد 20 عامل مخالف وتم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفات.

كما رصدت ” بلدية الحائر ” مايزيد عن 30 مخالفة صحية داخل منشآت غذائية، وتم على إثرها إغلاق 3 منشآت بعد ثبوت عدم التزامها باشتراطات الصحة والنظافة، كما ضبطت أكثر من 10 كيلو من الدجاج الفاسد، وأواني غير صالحة للاستخدام.

فيما واصلت كل من ” بلدية نمار ” و ” بلدية العليا ” حملات إزالة التلوث البصري، حيث تم إزالة ١٨ غرفة جاهزة مخالفة وإنذار ١٠ مباسط لبيع الرمل بإخلاء مواقعهم في بلدية نمار، ورفع عدد من المخلفات في الأراضي الفضاء ونقل عدد من الحواجز الخرسانية المشوهة داخل نطاق إشراف بلدية العليا.