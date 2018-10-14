وزير الرياضة المصري يتحدث في ندوة دبي الدولية للإبداع الرياضي

محمد السعران(صدى):

أعلنت الأمانة العامة لـ “ جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي ” عضو “ مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ” عن مشاركة د. أشرف صبحي محمد حسين عامر وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية في ندوة دبي الدولية الرابعة عشر للإبداع الرياضي التي ستنظمها الجائزة يوم 31 أكتوبر الجاري في فندق ميناء السلام تحت شعار “ تمكين الشباب في المجال الرياضي ”.

وسيتحدث الوزير المصري في الندوة عن دور الشباب في صناعة المستقبل الرياضي، حيث ستتضمن محاور الجلسة تسليط الضوء على دور الشباب في تطوير القطاع الرياضي ومدى التأثير الذي يحدثه تمكين الشباب على تحقيق الأهداف المرجوة.

وتكمن أهمية مشاركة د. أشرف صبحي كمتحدث رسمي في الندوة كونه يتولى مسؤولية قطاع مهم وحيوي في جمهورية مصر العربية التي تتميز بتفوق رياضييها في المحافل الرياضية الدولية، كما تمتلك مصر قاعدة واسعة من الرياضيين سواء على مستوى الهواية أو التنافس، ورغم أن الوزير المصري تولى الحقيبة الوزارية منذ فترة قصيرة إلا أن المبادرات الموجهة للشباب التي أطلقها خلال هذه الفترة جعلت اسمه يبرز على الساحة الرياضية في المنطقة، حيث أنه وضع العديد من الخطط والبرامج التي يتوقع لها أن تنتقل بالقطاع الرياضي المصري إلى مرحلة تطور جديدة مليئة بالإنجازات ومن أهمها برنامج الربط بين العلم والتطبيق عن طريق شباب الجامعات الذي سيتم خلاله الدفع بسلسلة من الخطط والمشروعات لضمان تقديم خدمات رياضية بجودة عالية وتوفير فرص متميزة لريادة الأعمال للشباب، وخطة استهداف استضافة مونديال 2030، وغيرها الكثير من البرامج التي تهدف إلى تطوير قطاع الشباب والرياضة في مصر.