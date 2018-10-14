مشاركات نسائية فاعلة في ملتقى اللياقة البدنية والحياة الصحية والاستثمار الرياضي اليوم

سعيد العجل(صدى):

تشارك المرأة السعودية بفاعلية كبيرة في ملتقى (اللياقة البدنية والحياة الصحية والاستثمار الرياضي) الذي ينطلق اليوم الأحد ويستمر على مدى أربعة أيام، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وتبرز هذه المشاركة من خلال تقديم العديد من ورش العمل والعروض في الشأن الرياضي على كافة الأصعدة، حيث تقام ورشتي عمل، الأولى تقدمها الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية هيفاء بنت أحمد الصباب، والتي ستتحدث عن الرياضة كمسئولية اجتماعية وأهميتها في المجتمع، كما ستتطرق لفكرة ريادة الأعمال في القطاع الرياضي كمحفز لتطوير الاقتصاد عن طريق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والثانية تقدمها مستشارة التسويق ريم بن صديق وتتضمن نصائح توعوية في الاستثمار الرياضي وأهميته، كما يتضمن الملتقى منصات عروض خاصة نسائية لتقديم العديد من الرياضات من خلالها.

ويتوقع القائمون على الملتقى تحقيق جملة من النتائج ومنها تشجيع الشباب على الاستثمار في مشاريعهم الخاصة، وخلق فرص استثمارية واعدة من خلال تبادل الخدمات والتجارب، وربط الراغبين في الاستثمار برياديي الأعمال والمستثمرين، وزيادة نسبة الوعي لدى المجتمع والممارسين للرياضة والمساهمة في تحقيق الرؤية، وانخفاض معدلات السمنة من خلال التحفيز على ممارسة الرياضة وما ينتج عنه من انخفاض الأمراض المزمنة المترتبة عليها وكذلك تكاليف العلاج المتعلقة بها، والسعي لبناء حياة صحية ومثالية.