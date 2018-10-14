بالفيديو.. شاب يدخل موسوعة جينيس بكسر 247 حبة جوز في دقيقة واحدة

إسلام آباد(صدى):

أظهر مقطع فيديو شاب باكستاني يحرز رقما قياسيا بعدما نجح في كسر 247 حبة جوز في غضون دقيقة واحدة وهو ينحني بجبهته ثم ينهال على حبات الجوز بسرعة.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الذين اعتبروه من مظاهر القوة والتحدي بعدما ظهر نزيف الدم في جبين نسيم، إلا أنه أصر على إكمال التحدي، ولم يتوقف إلا بعد أن ضمن رقما جديدا في موسوعة جينيس.

وأحرز الشاب عدة أرقام قياسية غريبة، مثل كسر أكبر عدد من حبات جوز الهند بالرأس، فضلا عن إزالة أكبر عدد من أغطية الزجاجات، وقال الشاب إنه لا يتلقى أي دعم من السلطات المحلية، لكنه عازم على تحطيم خمسين رقما قياسيا في حياته، كي يصبح مبعثا للفخر لدى أبناء وطنه