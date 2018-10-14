تايكوندو الخويلدية يحقق 5 ميداليات في بطولة الشرقية

محمد السعران(صدى):

في مستهل بداية مشواره وفي مشاركته الأولى استطاع فريق التايكوندو بنادي الخويلدية الظفر بـ 5 ميداليات متنوعة من خلال منافسات بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للتايكوندو لدرجتي البراعم والناشئين والتي اختتمت منافساتها بالأحساء .

حيث حقق لاعبوه في درجة الناشئين الميداليات التالية :

ذهبية 65 كجم : أحمد الحسن

فضية 61 كجم : حسن المهنا

برونزية 49 كجم : محمود البحراني

وفي البراعم

فضية 32 كجم : آدم الباشا

برونزية 24 كجم : عبدالله العباس

يشرف على الفريق فنياً المدرب الوطني رائد الحميدي.