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تايكوندو الخويلدية يحقق 5 ميداليات في بطولة الشرقية

تايكوندو الخويلدية يحقق 5 ميداليات في بطولة الشرقية
محمد السعران(صدى):

في مستهل بداية مشواره وفي مشاركته الأولى استطاع فريق التايكوندو بنادي الخويلدية الظفر بـ 5 ميداليات متنوعة من خلال منافسات بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للتايكوندو لدرجتي البراعم والناشئين والتي اختتمت منافساتها بالأحساء .

حيث حقق لاعبوه في درجة الناشئين الميداليات التالية :
ذهبية 65 كجم : أحمد الحسن
فضية 61 كجم : حسن المهنا
برونزية 49 كجم : محمود البحراني

وفي البراعم
فضية 32 كجم : آدم الباشا
برونزية 24 كجم : عبدالله العباس

يشرف على الفريق فنياً المدرب الوطني رائد الحميدي.


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