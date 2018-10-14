بالفيديو.. التريلر الثاني لفيلم الرعب Glass

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت شركة universal pictures المنتجة لفيلم الدراما والرعب Glass، عن ” التريلر ” الثاني للفيلم الذي من المقرر عرضه في 18 يناير 2019 المقبل.

وتدور أحداث الفيلم الجديد بانتهاء أحداث فيلم Split، إذ يلاحق جلاس شخصية كرامب الخارقة للطبيعة الذي يتحول إلى وحش في سلسلة من المواجهات المتصاعدة، بينما يظهر مهندس غامض يحمل أسرارًا حرجة لكلا الرجلين.

يُذكر أن الفيلم من تأليف وإخراج إم. نايت شيامالان، وبطولة كل من ” بروس ويليس، وجيمس ماكافوى، وأنيا تايلور-جوى، وصامويل جاكسون، وسارة بولسون، و سبينسر تريت كلارك، ولوك كيربى، وتشارلين وودارد، وروب يانج، وجين بارك سميث ” .