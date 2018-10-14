بالفيديو.. سيلفي مع الموت ” فتاة تسقط من الدور الـ 27 “
في واقعة ماسأوية لقت فتاة مصرعها بعد سقوطها من من الدور الـ 27 خلال التقاطها صورة سيلفي.
وطبقاً لوسائل إعلام أجنبية التي نشرت فيديو للمشهد الصادم لحظة سقوط الفتاة عند سقوطها ، فإن ” ساندرا مانويلا ” الأم البرتغالية التي تبلغ من العمر 27 عاماً أرادت أن تلتقط صورة مميزة ، ولكن أثناء التقاط الصورة اختل توازنها فجأة و سقطت ، وماتت في الحال.
يذكر أن ” ساندرا ” كانت تقضى عطلة ،وهي أم لطفلين وتعمل مدرسة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55975 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,