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بالفيديو.. سيلفي مع الموت ” فتاة تسقط من الدور الـ 27 “

بالفيديو.. سيلفي مع الموت ” فتاة تسقط من الدور الـ 27 “
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

في واقعة ماسأوية لقت فتاة مصرعها بعد سقوطها من من الدور الـ 27 خلال التقاطها صورة سيلفي.

وطبقاً لوسائل إعلام أجنبية التي نشرت فيديو للمشهد الصادم لحظة سقوط الفتاة عند سقوطها ، فإن ” ساندرا مانويلا ” الأم البرتغالية التي تبلغ من العمر 27 عاماً أرادت أن تلتقط صورة مميزة ، ولكن أثناء التقاط الصورة اختل توازنها فجأة و سقطت ، وماتت في الحال.

يذكر أن ” ساندرا ” كانت تقضى عطلة ،وهي أم لطفلين وتعمل مدرسة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 55975 ] نشر منذ 57 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, الحمد لله على نعمة الإسلام ,,

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