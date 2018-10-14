مميزات وعيوب الدفع الأمامي والدفع الخلفي في السيارات

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يتساءل كثير من الأشخاص عن الفرق بين الدفع الأمامي والدفع الخلفي في السيارات، ومميزات وعيوب كل منهما، وهو ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية.

نظام الدفع الأمامي ومميزاته:

يتلخص نظام الدفع الأمامي في أن علبة التروس وقضبان نقل الحركة تكون في مقدمة السيارة، لكي تدفع السيارة عبر الإطارات الأمامية.

تتعدد مميزات الدفع الأمامي، ومنها أنه أرخص ثمناً من حيث التكلفة الإنتاجية للسيارة، لأن السيارات في هذا النظام لا تحتاج إلى محور أو قضيب لنقل الحركة إلى الإطارات الخلفية.

كما أنه يعطي للسيارة الهدوء والراحة أثناء القيادة، ويقوم بتثبيت السيارة على كل السرعات بالطريق، كما أنه لا يجعلها تنزلق إلى إحدى الجهات أو الجوانب في المنعطفات، ويمتاز أيضاً بقوة العزم نظراً لقرب المحرك وناقل الحركة من قوة الدفع، ويعتبر كذلك أكثر اقتصاداً للوقود من الدفع الخلفي.

عيوب نظام الدفع الأمامي:

تعاني السيارات ذات الدفع الأمامي من ضعف في السحب أو التسارع على الطرق، ويرجع السبب في ذلك إلى إنتقال الوزن إلى الخلف عند التسارع، وبالتالي يحدث تقليل للضغط على الإطارات الأمامية الدافعة والتي تميل إلى الإنزلاق.

لا تتحمل العمل الشاق مقارنة بالدفع الخلفي، كما أنه يسبب إهتراء الإطارات الأمامية بسرعة بسبب الثقل الكبير عليها، ويسبب التلف بسرعة لعمود الكردان الذي يربط ناقل الحركة بالإطارات.

مميزات نظام الدفع الخلفي:

لا يكلف الكثير من الأموال في صيانته بعكس النظام الآخر وقليل الأعطال، ويتميز بالثبات أثناء السير، كما أنه أقوي وأكثر قوة في قيادته على الطرق الصحراوية.

عيوب نظام الدفع الخلفي:

ضعف العزم ويحتاج إلى محركات أكثر قوة وبالتالي نسبة استهلاك السيارة للوقود تكون عالية.

زيادة وزن السيارة بصورة أكبر من الدفع الأمامي، وتزيد تكلفة هذا النظام عن الدفع الأمامي، وتصعب قيادة السيارة في الأجواء الممطرة والثلجية.