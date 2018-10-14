أدوية علاج الحالات النفسية والأرق تؤدي للانتحار

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

يلجأ الكثير من الأشخاص إلى الأدوية لمعالجة الحالات النفسية دون النظر لمخاطر هذه الأدوية التي يكون خطرها أكبر حدة من الحالات النفسية.

وكشفت دراسة طبية مخطار بعض الأدوية المعالجة للحالات النفسية، حيث تزيد من مخاطر الإقدام على الانتحار بين مرضى أمراض الرئة، حيث يعد الاستخدام طويل الأمد لعقار ” البنزوديازيبين ” الذي يستخدم على نطاق واسع لعلاج الأرق، قد يترافق مع زيادة خطر الانتحار بين المرضى الذين يعانون من أمراض الرئة والاضطرابات النفسية.

وأكد الدكتور لوكاس دونوفان المشرف على نظام الرعاية الصحية في واشنطن، أنه وفقصا للدراسة على الرغم من الاستخدام طويل الأمد لعقاقير فئة ” البنزوديازيبينات ” بين المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن واضطرابات مابعد الصدمة ليست مرتبطة مع العدد الإجمالي للوفيات إلا أنها تزيد من فرص الانتحار.