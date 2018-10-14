” الشلهوب ” يشيد بحسين عبدالغني

ماجد محمد(صدى):

أشاد محمد الشلهوب لاعب المنتخب السابق ونادي الهلال، بنجم الأخضر حسين عبد الغني في مباراة البرازيل أول من أمس، مؤكدًا أنه يتميز بالحماس والروح القتالية.

وقال ” الشلهوب ” عن عبد الغني مصرّحًا: ” شهادتي فيه مجروحة، وهو يستحق الانضمام للمنتخب عطفاً على المستويات التي قدمها في هذا الموسم وكل لاعب لديه الطموح لخدمة منتخب بلاده ” وأنا أولهم ” في حال تم استدعائي للمنتخب ” ، مضيفًا: ” شاهدنا منتخبًا سعوديًا حقيقيًا، وقدَّم اللاعبون مستوى عاليًا من الإمكانيات، ونحن فخورون بهذا المنتخب الذي استطاع مقارعة المنتخب البرازيلي المصنف الثالث عالميًا. ”

وأضاف: ” وحقيقة أنا سعيد وراضٍ كل الرضا عن المستوى الذي قدمه الأخضر رغم خسارته بهدفين دون مقابل، وأتمنى أن يستمر هذا المستوى للأفضل قبل مشاركتنا في البطولة الآسيوية التي تعتبر هدفًا أساسيًا للمنافسة على اللقب ” ، متابعًا: ” استمتعنا بالمباراة وكان الأخضر نداً قوياً للمنتخب البرازيلي المليء بالنجوم، وشاهدنا أكثر من محاولة للمنتخب السعودي الذي تميز بالتحركات واستغلال الفراغات وكان ينقصنا مهاجم صريح لترجمة الفرص، في ظل كثرة وصولنا للمرمى البرازيلي، أكثر من مرة، وهذا يؤكد أن المنتخب لديه أفضل من هذا المستوى. ”

وفي السياق نفسه، أشار ” الشلهوب ” إلى أن وجود منتخبات بقيمة وحجم البرازيل والأرجنتين ومشاركتها في الدورة الرباعية أمر مشرف للرياضة السعودية: ” نحن فخورون باستضافة مثل هذه البطولات التي شكَّلت حدثاً كبيراً من خلال التغطية الإعلامية من دول العالم، أضف إلى ذلك حضور الجماهير السعودية وحرصها على مؤازرة ومساندة المنتخب. ”

واستطرد: ” والجميع يعرف أن هذا الجمهور هو الداعم الرئيسي للمنتخب، وهو عامل أساسي في النجاح، ولا أنسى شكر المستشار تركي آل الشيخ على هذه النقلة النوعية للرياضة السعودية. وجود مدرب بحجم وإمكانيات الأرجنتيني بيتزي سيسهم في خلق منتخب قادر على المنافسة. “