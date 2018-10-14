بالصور.. أهالي المرشدية يستغيثون من مخاطر مقبرتي المرشدية والصروعة

نايف السالم(صدى):

يعاني أهالي المرشدية بمحافظة الجموم من استمرار وضع مقبرتي المرشدية والصروعة المكشوفتين دون تحرك من قبل البلدية على الرغم من تقديمهم المعاملة الخاصة بها للبلدية لترسية مشروع التسوير الأمر الذى يعرض المقابر للإنتهاك ووجود الحيوانات الضالة وعبث الأطفال ولعبهم بها مما يعرضهم للخطر .

في البداية يقول الأهالي أن المشكلة قائمة منذ 5 سنوات دون تحرك من قبل البلدية التي اكتتفت بتحويل الطلب إلى الدعوة والإرشاد .

وأضافوا أنهم اتفقوا على تسوير المقبرتين على حسابهم الخاص إلا أن البلدية رفضت بحجة عدم وجود تصريح مما يثير التعجب لموقفهم .

وحذر الأهالي من وجود مدرسة ابتدائية بجانب المقبرتين إذ يلعب الأطفال فيهما مما يعرضهم للخطر إضافة إلى حرمة الإنتهاك .

من ناحية أخرى أوضح رئيس بلدية محافظة الجموم، المهندس فيصل آل مخلص في تصريح له أن تسوير المقابر من أولوياتنا بينما يتم اعتماد المشروعات يتم من قبل وزارة المالية قائلاً : متى تم اعتماد هذا المشروع فسيتم البدء في تنفيذه على الفور.