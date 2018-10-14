بصمات بيليتش تظهر على أداء الاتحاد في فوز ودي على العين

ماجد محمد(صدى):

حقق نادي الاتحاد فوزا وديا على نادي العين بنتيجة 1-0 في التجربة الأولى للمدير الفني الجديد الكرواتي بيليتش.

وسجل هدف الاتحاد الوحيد اللاعب رومارينيو بعدما استغل انفراده بحارس المرمى دون تردد.

وقدم لاعبو الاتحاد أداءا مميزا ظهرت عليه بعض بصمات بيليتش الذي حرص على الاطمئنان على بعض اللاعبين من خلال اللقاء وابرزهم فالديفيا الغائب منذ فترة.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا قويا من جانب الجماهير الاتحادية التي حرصت على دعم لاعبيها والمدير الفني الجديد منذ اللحظة الأولى