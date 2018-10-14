ولادة فئران من إناث دون وجود ذكر

بكين(صدى):

حيث قام الباحثون بأخذ بيضة من فأر أنثى ونوعًا معينًا من الخلايا الجذعية من أنثى أخرى ثم لقحوا البيضة باستخدام تقنية تسمى ” تحرير الجينات ” .

وعن ذلك، قال العلماء أن الفئران المنتجة بهذه الطريقة كانت بحالة صحية جيدة، وتوقع بعض الخبراء بأن هذه التقنية يمكن أن تمهد الطريق في النهاية للأزواج من نفس الجنس؛ وذلك لأجل إنجاب الأطفال معًا.

وفيما يتعلق بهذه الدراسة، قال الخبراء أن هذه الدراسة تُمثل انفراجًا كبيرًا في فهم علم الأحياء الخاص بالثدييات، وأن هذه المعرفة ستساعد الأزواج الذين يعانون عقمًا في الحصول على أطفال.