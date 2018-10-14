” بخاف أفرح ” لأنغام تتخطى الـ 9 ملايين مشاهدة في 3 أسابيع

أماني الغامدي(صدى):

تخطت أغنية النجمة أنغام ” بخاف أفرح ” نسبة مشاهدات اقتربت من الـ 9 ملايين مشاهدة فى 3 أسابيع بعد طرحها على ” يوتيوب ” .

وتعتبر هذه الأغنية هى الثانية التى طرحتها أنغام من ألبومها الغنائى الجديد، حيث طرحت منذ أقل من شهر أغنية أخرى بعنوان ” متلخبطة ” ، من كلمات ناصر الجيل.

وكانت كلمات ” بخاف أفرح ” للأستاذ تركى آل الشيخ، وألحان خالد عز، ” أنا وسط الدنيا الكبيرة، بحس إن ماليش مطرح، وأنا بفرح ناس كتيرة، وأنا بقيت دايما بخاف أفرح، تعبت أحكى، تعبت أشكى، تعبت أشرح، بإيه هتفيد الشكوى قلب متجرح، وأنا الوردة اللى دبلت قبل ماتفتح “.