إصابة 11 عاملا إثر إنقلاب باص بجدة

نايف السالم(صدى):

شهد طريق الملك عبدالعزيز بجدة إنقلاب ” باص ” ؛ أسفر عن إصابة 11 عاملاً إصابات متفاوتة بين حرجة وطفيفة.

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح عبدالله أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا فجر اليوم الأحد، بوجود حادث انقلاب باص لنقل العمال على طريق الملك عبدالعزيز مع الأمير نايف باتجاه الشمال.

وعن المصابين، أبان ” أبو زيد ” أنه تم توجيه 5 فرق إسعافية؛ وُوجد 11 إصابة، وتبين وجود حالة حرجة و10 حالات مابين متوسطة الى بسيطة.

وتابع: ” تم نقل 8 حالات من الموقع إلى مستشفى الملك فهد العام، وحالتين الى الملك عبدالعزيز، وحالة واحدة خطيرة فقط نقلت إلى مستشفى السعودي الالماني ” .