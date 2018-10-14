8 ميداليات تتوج تايكوندو هجر وصيفا لبطل الشرقية

محمد السعران(صدى):

في بداية انطلاقة الموسم الرياضي للتايكوندو استطاع فريق التايكوندو بنادي هجر الظفر بـ 8 ميداليات متنوعة تم من خلالها تتويج نادي هجر بالمركز الثاني في درجة الناشئين وذلك من خلال منافسات بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للتايكوندو لدرجتي البراعم والناشئين والتي اختتمت بصالة نادي الفتح بالأحساء بمشاركة 247 لاعباً يمثلون 24 نادياً .

حيث حقق أبطال هجر الميداليات التالية :

الناشئين

ذهبية 41 كجم : عبدالرحمن حرابه

ذهبية 53 كجم : حيدر المشرف

فضية 37 كجم : نذير المشرف

فضية 49 كجم : محمد الياسين

فضية 57 كجم : وافي العبادي

البراعم

فضية 20 كجم : حسن المشرف

فضية 35 كجم : عبدالله الوباري

برونزية 26 كجم : يزيد العبادي

ويشرف على الفريق فنياً المدرب الوطني حسن العبادي ومساعده نعيم الشريدة .