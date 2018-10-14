” القارئ الماهر ” .. برنامج جديد لتعزيز المهارات القرائية

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة التعليم باعتماد تنفيذ برنامج ” القاريء الماهر ” في الصف الثاني الابتدائي في جميع المدارس الابتدائية من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1439/1440.

وعن أهداف هذا البرنامج، فهو يهدف لتعزيز المهارات القرائية لدى الطلاب واعداد جيل محب للقراءة، فاللقراءة دور كبير في التحصيل الدراسي ودعم المعارف والعلوم.

حيث يتطلب ذلك من القائمين على عمليات التعليم والتعلم بذل المزيد من الجهود؛ وذلك لتمكين الطلاب من أدواتها وإتقان مهاراتها وتحفيزهم بكافة الطرائق الممكنة؛ ليقبلوا عليها ويدركوا أهميتها منذ سن مبكرة.

وجاء في التعميم الذي وجهته الوزارة لجميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، ضرورة رصد نتائج البرنامج وإعداد التقارير اللازمة عنه في كل فصل دراسي، وارسالها إلى الإدارة العامة للإشراف التربوي ” بنين وبنات ” .