بالصور.. تصرف مذهل للأميرة يوجيني ليلة زفافها

لندن(صدى):

في واحدة من المواقف الدالة على الثقة في النفس والتي لا تجرؤ عليها أى إمرأة خاصة إذا كانت عروس في ليلة زفافها تعمدت الأميرة يوجينىي إظهار ندبة واضحة في ظهرها نتيجة أثر عملية جراحية من خلال تصميم فستان مكشوف من الظهر .

وتأكيداً على عدم خجل الأميرة من الندبة أو شعورها بفقد شئ من جمالها تعمدت الأميرة يوجيني عدم ارتداء طرحة زفاف واكتفت بالتاج كما رفعت شعرها في تسريحة تنم عن بساطتها وذوقها الرفيع .

وتزوجت الأميرة يوجيني من جاك بروكسبانك فى حفل رائع أقيم فى كنيسة سانت جورج فى وندسور، وارتدت العروس ثوبًا مذهلًا أوف شولدر صممه المصممين ” بيتر بيلوتو وكريستوفر دى فوس ” أصحاب بيت أزياء ” بيتر بيلوتو ” ، وهو بيت أزياء غير معروف نسبيًا ولكنهم معروفين باستخدامهم للخامات القيمة والتصميمات المبتكرة والعصرية.

واستطاعت الأميرة التقرب من محبيها وعدم إخفاء عيوبها لتغير مقاييس الجمال لدى المرأة وتقول لها صراحة كوني واثقة من نفسك كما شاركت متابعيها صورة للعملية الجراحية الي أجرتها في عمر الـ ” 12 ” لعلاج حالة إلتواء في العمود الفقري .

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