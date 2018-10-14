انطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر الخلايا الجذعية 2018

سعيد العجل(صدى):

تحت رعاية المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني معالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي تنطلق فعاليات المؤتمر الرابع لأبحاث الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي المناعي والذي ينظمه مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) ، بمركز المؤتمرات بجامعه الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، في الفترة من 12 – 16 صفر 1440هـ الموافق للفترة من 21- 25 أكتوبر 2018م.

وسيقدم المؤتمر جلسات نظرية وعملية في داخل المختبرات تعد الأولى من نوعها في الجوانب المختلفة للخلايا الجذعية ،بما في ذلك عزل وتوصيف الخلايا الجذعية من المشيمة البشرية ، وتحريض الخلايا الجذعية متعددة الفعالية ، وهندسة الأنسجة ، وخدمات دم الحبل السري. مما يوفر فرصة تعليمية كبيرة لجميع الباحثين والمهتمين بعلوم الخلايا الجذعية.

ويعتبر المؤتمر فرصة لالتقاء الباحثين لتسليط الضوء على مستجدات الاكتشافات العلمية في الابحاث مثل علاج السرطان وأمراض القلب وأمراض السكري والأمراض المعدية ، وسيتمكن المشاركون في الورشة التطبيقية ، من التعرف على أحدث التطورات في مجال الخلايا الجذعية ، ويتعلمون كيفيه العزلة والتوصيف والصيانة للخلايا الجذعية في زراعة الخلايا ، بالإضافة إلى ذلك سيقومون بإجراء تجارب على تحفيز الخلايا الجذعية بتعددة الاطراف (iPS) .

هذا وسيتم تسليط الضوء على مسيرة التقدم العلمي في تطور أبحاث الخلايا الجذعية واستخداماتها التي توصل لها باحثوا مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وذلك من خلال 24 ساعة علمية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية على مدى 5 أيام، ويطرح فيها 30 ورقة علمية، والتي يقدمها باحثون محليون وإقليميون ودوليون.

وللمهتمين بالخلايا الجذعية والراغبين في تطوير مهاراتهم في البحثية ، الرجاء زيارة الرابط ادناه ليتسنى لهم التسجيل :هنا