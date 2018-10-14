إيداع 1.9 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين لشهر صفر

الرياض(صدى):

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأربعاء الماضي مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر صفر 1440هـ , في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، متضمنةً بدل غلاء المعيشة المقرر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وأوضح وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1.946.356.786 ريالاً، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.339.122.335 ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 185.749.452 ريالاً، بينما تم صرف 98.181.999 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 323.303.000 ريالا بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم.