ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير التجمع الانتخابي في أفغانستان إلى 22 قتيلا

كابول(صدى):

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف تجمعًا انتخابيًا في إقليم طخار شمال شرق أفغانستان أمس إلى 22 قتيلاً على الأقل.

وقال جواد هجري المتحدث باسم حاكم الإقليم إن 22 على الأقل قتلوا وأصيب 36 آخرون في الهجوم.

ووقع الانفجار لدى تجمع عشرات الأشخاص للاستماع إلى خطاب لمرشحة في الانتخابات البرلمانية المقررة في العشرين من الشهر الجاري.

ولم تعلن بعد أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم وهو الثالث الذي يستهدف حملات انتخابية هذا الشهر.