علامات تنذر بانقطاع الطمث وطرق مواجهة مضاعفاته

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر انقطاع الطمث من المراحل التي تمر بها كل أنثى مع التقدم في العمر، وهي مرحلة ترتبط بالعديد من التغيرات الهرمونية في الجسم، ويطلق عليها البعض “سن اليأس”، إلا أن هذا المسمى ترفضه الكثير من النساء، لارتباطه بانتهاء وتوقف الحياة.

وتشير الدكتورة شيرين مدين استشاري أمراض النساء والتوليد، أن هناك العديد من العلامات التي تنذر ببدايات مرحلة انقطاع الطمث .

وهذه العلامات هي :

– تبدأ مستويات هرمون الأستروجين والبروجستيرون في الانخفاض

– قد تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة.

– يسبب انخفاض الأستروجين جفاف جدران المهبل وبطانات المسالك البولية.

– بعض النساء تصاب بالسلس البولي .

– العديد من النساء تجد صعوبة في النوم.

– تلاحظ وجود زيادة أو نقصان في الرغبة الجنسية، وذلك بفضل التقلبات الهرمونية.

– الهبات الساخنة من أكثر الأعراض شيوعا والطبيعية تماما.

وتؤكد دكتورة شيرين أن هناك العديد من الطرق والوسائل، لمواجهة مضاعفات انقطاع الطمث المزعجة.

فهناك أطعمة يمكنها أن تساعد في تخفيف الهبات الساخنة وتنظيم دورتك الشهرية، كالتوابل، والقهوة ، ويمكن استخدام الكريمات للتعامل مع جفاف المهبل.

وأهم من كل ذلك لا بد من استشارة الطبيب والمتابعة معه، خاصة بعد انقطاع الطمث بالفعل.

كما تنصح دكتورة شيرين بالحصول على 1200 ملليجرام من الكالسيوم يوميا من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية.