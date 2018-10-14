بالصور.. لأول مرة في العالم العربي سعوديات ينفذن فرضية إنقاذ في البر والبحر
وضعت 50 سيدة متطوعة، تابعات لفريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، اسم السعوديات كأولى النساء اللاتي استطعن تنظيم فرضية تطوعية في العالمين العربي والإسلامي.
وتعد هذه الفرضية الأولى على مستوى الدول العربية، وتستهدف التدريب على التعايش مع التحديات التي يمكن أن تواجه أي سيدة في أي مجتمع.
وخاض الفريق الفرضية في أجواء مختلفة وظروف صعبة ومسارات وعرة، شملت مناطق مختلفة من الجبال والخنادق والمياه والتسلق.
كما تم بناء الخيام من قبل السيدات المشاركات والبحث عن الكنز وصيد الحيوانات والاستفادة منها وأكلها.
ابو حامد[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 39 دقيقة
كيف كدا ؟؟
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 19 دقيقة
كما تم بناء الخيام من قبل السيدات المشاركات والبحث عن الكنز وصيد الحيوانات والاستفادة منها وأكلها…😱
الله يشفيك يا بورعي
ابو منار[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 13 دقيقة
ذكروني بجزيرة الكنز
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