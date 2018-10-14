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مدرب لياقة ينقذ شابًا من البدانة بنشر صوره في المطاعم

مدرب لياقة ينقذ شابًا من البدانة بنشر صوره في المطاعم
واشنطن(صدى):

لجأ مدرب لياقة بدنية يدعى ” مايك هيند ” إلى وسيلة طريفة، ليمنع متدربه الشاب ” ديبسي ” من دخول مطاعم الوجبات السريعة التي اعتاد على تناول طعامه فيها؟

وطبع المدرب نشرة عليها صورة له بصحبة ” ديبسي ” ، مدونًا أعلى الصورة عبارة: ” أنقذوا ديبسي، فالبدانة تقتله لا تقدموا الطعام لهذا الرجل ” .

ووزع المدرب نسخ هذه النشرة على كافة مطاعم الوجبات السريعة التي يرتادها ديبسي، طالباً من إدارات هذه المطاعم منعه من دخولها وتناول الطعام فيها مجدداً.


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