” الطيران المدني ” تضع سقفًا لأسعار الرحلات الداخلية

علي القحطاني(صدى):

لضمان عدم تجاوز شركات الطيران لأسعار الرحلات الداخلية، وضعت الهيئة العامة للطيران حدًا أعلى لأسعار الرحلات.

وأوضح رئيس الهيئة عبدالحكيم التميمي أنه تم وضع لائحة تنظيمية، لم تحدد أسعارًا بعينها ، ولكن حددت بالنسب والأوقات التي ترفع فيها، على أن تلتزم بها الشركات في النقل الداخلي، بحسب الوطن.

وأشار التميمي إلى أن الناقل الجوي يريد امتلاء الطائرة بأكبر قدر من المسافرين، الأمر الذي لن يتم إلا من خلال تقديم أسعار مناسبة.