شروط حصول أبناء المعلمين المتوفين على الإعانة الشهرية وقيمتها

حمودي العنزي(صدى):

أوضحت وزارة التعليم شروط حصول أبناء المعلمين والمعلمات المتوفين على الإعانة الشهرية المالية.

وتمثلت الشروط في أن يكون المعلم المتوفى قد مارس التدريس لمدة 10 سنوات على الأقل أو توفي على رأس العمل مهما كانت مدة خدمته، بالإضافة لانتظام الطالب أو الطالبة بالمدرسة ونجاحه في الدراسة.

وتبلغ قيمة الإعانة 200 ريال شهريًا ولمدة 12 شهرًا للطالب في المرحلة الابتدائية و300 ريال شهريًا ولمدة 12 شهرًا للطالب في المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن أحقية أبناء المعلمة المتوفية في الحصول على الإعانة الشهرية المالية التي تصرف لأبناء المعلمين المتوفين، على أن يقتصر ذلك على المعلمة التي لا يعمل زوجها بوظيفة معلم.