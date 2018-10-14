بالصور.. مواطن سبعيني يهوى جمع السيارات القديمة وإصلاحها

محمود البلوي(صدى):

يهوى مواطن سبعيني جمع السيارات القديمة وإعادة تصليحها، فاستطاع أن يجمع مايقارب 11 سيارة من بينهم سيارة تم تصنيعها منذ 91 عامًا، وهي أقدم السيارات التي دخلت شمال المملكة.

ويقيم المواطن ” ناصر العمراني ” في محافظة حقل بمنطقة تبوك، ويبحث عن السيارات القديمة ويقوم بشرائها بمساعدة أبنائه، ثم العمل على إصلاحها حتى لو كلفه الأمر السفر بحثًا عن قطع غيار لها لتعمل من جديد.

وأوضح المواطن أنه لا يجمع السيارات لهدف تجاري بل لأنها هواية، يقضي بها وقت فراغه.