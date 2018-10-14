سلطان بن سحيم: غدروا مرات عديدة وبقت المملكة.. كل شيئ زائل والسعودية ثابتة

طلال الضوي(صدى):

علق المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، على ما يقوم به إعلام تنظيم الحمدين، من محاولات بائسة في تشويه صورة المملكة، مستغلا قضية جمال خاشقجي، في خلق سيناريوهات ومسرحيات تأليف وإخراج الدوحة.

وقال بن سحيم في تغريدة له عبر تويتر : ” غدروا مرات عديدة وبقت المملكة، تآمروا على ملكها وبقت المملكة، تحالفوا مع قوى الشر وبقت المملكة ” .

وأضاف : ” كل شئ زائل والشقيقة الكبرى ثابتة، لك الله أيتها السعودية كيف صبرتِ على غدرهم وتآمرهم ” .

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