محلل سياسي: الإعلام الأمريكي ينخرط بشكل هستيري في قضية خاشقجي فاقدًا المصداقية
فند محمد أبو النور المختص في الشؤون الدولية، ما تتناوله بعض الصحف الأمريكية بخصوص قضية اختفاء جمال خاشقجي.
ورد أبو النور في مداخلة هاتفية لبرنامج ” ماوراء الحدث ” على سؤال : ” كيف زرع أعداء المملكة الشخصيات التي تدور في فلك الإعلام القطري والتركي في الصحف الدولية مثل نيويورك تايمز ،وواشنطن بوست ، وكيف وصلوا لهذه الحبكة الممنهجة ” .
وقال أبو النور في رده على السؤال: ” أي متابع للاوضاع الإقليمية يدرك من دون كثير عناء أن ما يحدث مؤامرة مكتملة الأركان كما وردت في الكتب الأمريكية ” ، مضيفًا: ” الأمريكان هم أساتذة المؤامرات في العالم ” .
وأضاف: ” وسائل الإعلام الأمريكية تنخرط في هذه الازمة بشكل هستيري مستخدمة عناصر مُجهلة، مايدل على افتقادها للمصداقية ” .
وتابع: ” أي شخص يبني تقييم للوضع الحالي دون الاستناد على الحقائق ،مدفوع بحقد على المملكة لافساد النجاحات الكبرى التي احرزتها المملكة في السنوات الماضية ” .
وعن إعلام ” الحمدين ” ودوره في تلك الحملة الممنهجة، قال: ” الإعلام القطري موجه كما هو معروف ،ولا يسمح بالظهور على شاشته إلا من يتبع اجندته الاخوانية ” .
وأضاف: ” الإعلام القطري يمارس نوعا جديدا من انواع التضليل الإعلامي من خلال الصور المرئية المزيفة ” .
محمد أبو النور:
ما نراه من أخبار متداولة مجهولة المصدر حول حادثة اختفاء خاشقجي، هي تقصد الإضرار بالسعودية، و تعد مؤامرة مكتملة الإركان ضد الرياض#قطر #قناة_الجزيرة #تنظيم_الحمدين #جمال_خاشجقي #السعودية #تركيا #السفارة_السعودية #ما_وراء_الحدث pic.twitter.com/zYixZ0CL7Q
— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) October 13, 2018
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