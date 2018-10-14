محلل سياسي: الإعلام الأمريكي ينخرط بشكل هستيري في قضية خاشقجي فاقدًا المصداقية

حمودي العنزي(صدى):

فند محمد أبو النور المختص في الشؤون الدولية، ما تتناوله بعض الصحف الأمريكية بخصوص قضية اختفاء جمال خاشقجي.

ورد أبو النور في مداخلة هاتفية لبرنامج ” ماوراء الحدث ” على سؤال : ” كيف زرع أعداء المملكة الشخصيات التي تدور في فلك الإعلام القطري والتركي في الصحف الدولية مثل نيويورك تايمز ،وواشنطن بوست ، وكيف وصلوا لهذه الحبكة الممنهجة ” .

وقال أبو النور في رده على السؤال: ” أي متابع للاوضاع الإقليمية يدرك من دون كثير عناء أن ما يحدث مؤامرة مكتملة الأركان كما وردت في الكتب الأمريكية ” ، مضيفًا: ” الأمريكان هم أساتذة المؤامرات في العالم ” .

وأضاف: ” وسائل الإعلام الأمريكية تنخرط في هذه الازمة بشكل هستيري مستخدمة عناصر مُجهلة، مايدل على افتقادها للمصداقية ” .

وتابع: ” أي شخص يبني تقييم للوضع الحالي دون الاستناد على الحقائق ،مدفوع بحقد على المملكة لافساد النجاحات الكبرى التي احرزتها المملكة في السنوات الماضية ” .

وعن إعلام ” الحمدين ” ودوره في تلك الحملة الممنهجة، قال: ” الإعلام القطري موجه كما هو معروف ،ولا يسمح بالظهور على شاشته إلا من يتبع اجندته الاخوانية ” .

وأضاف: ” الإعلام القطري يمارس نوعا جديدا من انواع التضليل الإعلامي من خلال الصور المرئية المزيفة ” .