أمجد طه: الإيراني الفارسي لو قدمت له كل شيء سيعادي العربي

علي القحطاني(صدى):

علق خبير الشؤون السياسية أمجد طه، اليوم الأحد، على تصريحات المدير التنفيذي لشركة أوبر المعادية للمملكة، وتدخله في قضية اختفاء جمال خاشقجي.

وقال طه في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” المدير التنفيذي لأوبر والذي صرح اليوم ضد السعودية هو دارا خسروشاهي، إيراني ولد في طهران، سكن في أمريكا وتسبب في خسائر لشركة إكسبيديا جروب وطرد منها ” .

وأضاف : ” الإيراني الفارسي لو قدمت له كل شيء سيعادي العربي وسيستغل أي فرصة لإبراز ذلك ” .

وكان خسروا شاهي قد قال إنه لن يشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار، المقرر انعقاده في الرياض، مالم تتضح معلومات عن سبب اختفاء خاشقجي.