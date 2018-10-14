أمجد طه: الإيراني الفارسي لو قدمت له كل شيء سيعادي العربي
علق خبير الشؤون السياسية أمجد طه، اليوم الأحد، على تصريحات المدير التنفيذي لشركة أوبر المعادية للمملكة، وتدخله في قضية اختفاء جمال خاشقجي.
وقال طه في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” المدير التنفيذي لأوبر والذي صرح اليوم ضد السعودية هو دارا خسروشاهي، إيراني ولد في طهران، سكن في أمريكا وتسبب في خسائر لشركة إكسبيديا جروب وطرد منها ” .
وأضاف : ” الإيراني الفارسي لو قدمت له كل شيء سيعادي العربي وسيستغل أي فرصة لإبراز ذلك ” .
وكان خسروا شاهي قد قال إنه لن يشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار، المقرر انعقاده في الرياض، مالم تتضح معلومات عن سبب اختفاء خاشقجي.
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