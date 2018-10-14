” كلنا دروع للوطن ” يرد على الحملات الممنهجة ضد المملكة

عادل الحربي(صدى):

ردًا على الحملات الممنهجة من الإعلام المعادي، الذي مازال يحرص على افتعال أزمات لتنفيذ أجندات خارجية ضد المملكة، دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” وسمًا بعنوان ” كلنا دروع الوطن ” .

وتصدر الوسم قائمة الاكثر تداولا بموقع تويتر، ولم تقتصر فيه التغريدات على أبناء المملكة فقط، بل حرص المغردون من مختلف الجنسيات العربية على المشاركة عبر الوسم تعبيرًا عن التلاحم الوطني والوقوف جنبًا إلى جنب ضد الأعداء.

ويتزامن تدشين الوسم مع الوقت الذي يحاول فيه الإعلام المعادي بشتى الطرق استغلال قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي أسوأ أستغلال بما يخدم أجنداتهم.

وغرد الإعلامي الرياضي بتال القوس على الهاشتاج قائلا : ” لا يبحثون عن خاشقجي ولا يهمهم مصيره.. يعتقدون انهم وجدوا شيئا ضد بلادنا.. خابوا وخابت مساعيهم.. ستظل السعودية شامخة لا تهزها مؤامراتهم الدنيئة ” .

فيما قال عبدالله بن زنان : ” الأحرار لا يمكن ابتزازهم ..الأحرار لا يمكن أن يخضعوا لغير الله.. خلقنا في هذا الوطن أحراراً.. سنبقى مع قادتنا في كل الظروف..نحن وما نملك فداءً للوطن ” .

وشارك رئيس نادي النصر سعود آل سويلم بتغريدة عبر الهاشتاج أيضًا قائلا : ” الوطن خط أحمر ولا يمكن السماح لأحد التعدي عليه بأي شكل، وكافة الشعب السعودي يقفون صفاً واحداً بجوار قيادتنا الحكيمة فنحن والقيادة يد واحدة، حفظ الله وطننا وقيادتنا من كل مكروه وأدام عزهم ” .

ومازالت الأذرع الإعلامية القطرية وعلى رأسها الجزيرة، تستمر في حملاتها ضد المملكة، في الترويج لمسرحيات هزلية في قضية جمال خاشقجي.

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