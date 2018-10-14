فيديو يوثق رأي ” الفوزان ” في قناة الجزيرة قبل 10 سنوات

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو تم تسجيله قبل 10 سنوات، تحذير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ،من قناة الجزيرة القطرية التي وصفها بأنها شر.

وقال الفوزان في المقطع :” قناة الجزيرة فيها شر كثير، وفيها تحريش، وفيها يؤتى بأناس يتخبّطون في أمور الدين وفِي مسائل الفقه، ويحرمون ما أحل الله أو يحلّون ما حَرَّم الله في فتاواهم ” .

وعلق محمد العبداللطيف الأكاديمي المتخصص في الأمن الفكري الذي أعاد نشر الفيديو عبر حسابه بموقع ” تويتر ” قائلا: ” قناة عرفت بالشر حذر منها العقلاء، وتبناها الإخوان الخونة، بوق من أبواق الفساد في هذا الزمان لا تجد فتنة إلا ولها في إيقادها نصيب، جمعت المرتزقة ” .

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