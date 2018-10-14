وثائق مالية تكشف تهرب صهر ترامب من الضرائب

واشنطن(صدى):

كشفت وثائق مالية سرية ،تهرب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاري البيت الأبيض، من الضرائب.

وبحسب صحيفة ” نيويورك تايمز ” فإن الوثائق كشفت عن دفع كوشنر أقل مما كان ينبغي أن يدفعه من ضرائب الدخل الاتحادية أو ربما لم يدفعها من الأساس خلال الفترة بين عامي 2009 و2016.

وتم إعداد هذه الوثائق المالية بتعاون من كوشنر في إطار مراجعة لوضعه المالي من جانب مؤسسة كانت تبحث في إمكانية حصوله على قرض.

وتوضح الفواتير الضريبية الخاصة بكوشنر استخدامه ميزة ضريبية تسمح لمستثمري العقارات بخصم جزء من الضريبة المستحقة عليهم في حالة انخفاض قيمة العقار.