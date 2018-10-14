بالفيديو.. الشهري: الجزيرة ” منبر الشر ” ويجب على الأمة العربية إيقافها

علي القحطاني(صدى):

طالب الدكتور ” حمدان الشهري ” المحلل السياسي، اليوم السبت، الأمة العربية بضرورة اتخاذ خطوات جدية لإيقاف قناة ” الجزيرة ” القطرية، واصفها بإنها القناة الخبيثة التي تعد ” منبر الشر ” وتصدير للفتن والخراب بالوطن العربي، لأنها لا تريد إلا الخراب والدمار للحكومات والشعوب العربية.

وقال ” الشهري ” ، خلال لقاء له على قناة 24 السعودية، إنه من حق أسرة الصحفي ” جمال خاشقجي ” ، و الحكومة السعودية أن تقاضي قناة الجزيرة والتي تبث السموم ونقلت الإدعاءات والأكاذيب وشوهت صورة المملكة أمام العالم كله، بالإضافة إلى ضرورة تحمل الجزيرة مسئولية نقل باقي القنوات ما قدمته من معلومات مغلوطة بقصد التشوية.

وأضاف” الشهري ” ، إنه أيضًا ينبغي على أي دولة من الدولة المتضررة ” سواء كانت المملكة، أو البحرين، أو مصر ” فمن حق المتضرر أن تلجأ إلى المنظمات الدولية، وهذا ما قد تقوم به المملكة ضد قطر وإعلامها المضلل.