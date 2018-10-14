توجيهات بعدم التجديد للمشاريع المنتهية عقودها على الواجهة البحرية بجدة

نايف السالم(صدى):

وجه صالح التركي، أمين محافظة جدة، اليوم السبت، بعدم التجديد للمشاريع المنتهية عقودها على الواجهات البحرية.

وأكد محمد البقمي، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، أنها تستهدف فتح المناطق السياحية والحيوية للعامة والمتنزهين على البحر مباشرة، وتحويلها لمتنفس لجميع سكان وزوار جدة وفقًا للأوامر والتوجيهات السامية.

ويذكر أن أمانة محافظة جدة قد شرعت منذ أسبوعين في أعمال الهدم والإزالة لعدد من المتنزهات القديمة والجدران التي تمنع رؤية البحر؛ حيث وعدت بتحويل تلك المواقع إلى متنفس عام لسكان وزوار جدة.