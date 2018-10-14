الباطن يكرم إدارة الهلال لحسن استقبال الفريق

نواف السالم(صدى):

قدمت إدارة نادي الباطن درع تذكاري لنظيرتها إدارة نادي الهلال بين شوطين المواجهة الودية التي جمعت بين الفريقين.

قدم الدرع نيابة عم إدارة نادي الباطن مدير الفريق الأستاذ محمد الهديرس لنائب رئيس الهلال الأستاذ فهد الراشد.

وأبدت إدارة النادي شكرها لنظيرتها إدارة الهلال على حسن الضيافة والاستقبال التي حظيت بها بعثة الفريق ، فيما قدم نائب رئيس الهلال الأستاذ فهد الراشد درع تكريمي لإدارة النادي استلمه بالنيابة مدير الفريق الأستاذ محمد الهديرس.

يذكر أن الهلال قد حقق فوزًا معنويًا على نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ودية جمعتهما اليوم السبت ضمن استعداداتهما لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.