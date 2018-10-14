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بالفيديو.. أبرز إنجازات الدفاع في شهر أكتوبر

بالفيديو.. أبرز إنجازات الدفاع في شهر أكتوبر
نايف السالم(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم السبت، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تضمنت إنفوجراف توضيحي أطلقت عليه اسم ” موجز الدفاع ” .

وشمل ” الإنفوجراف ” ، على أن عدة معلومات نشرتها الوزراة بتاريخ 7 أكتوبر 2018، عن ” بداية نشأة الدفاع الجوي عام 1375هـ الموافق 1955 م، ضمن تشكيل سلاح المدفعية، وكان تسليحه آنذاك بمدفعية خفيفة وبعد فترة إنضمت للخدمة مدافع ثقيلة وعدد من الأسلحة المضادة للطائرات.

وأضاف ” الإنفوجراف ” ، أن في 8 أكتوبر 2018، إنطلقت تمرين تبوك 4 بجمهورية مصر العربية، وفي 9 و10 أكتوبر 2018، اختتمت المناورات السعودية التونسية الجوية المشتركة برعاية سمو ” قائد القوات الجوية الملكية ” .

وأشار ” الإنفوجراف ” ، إلى أن المناورات الجوية السعودية التونسية الهدف منها ” دعم أواصر التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين الشقيقين، رفع مستوي الجاهزية القتالية وإبراز الإحترافية التي تتمتع بها القوات المسلحة، بالإضافة إلى كسب الخبرات في عمليات التحرك بأقل الموارد الممكنة ” .

ولفت ” الإنفوجراف ” ، إلي إعتراض قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، قوات الدفاع الجوي الملكي لصاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة في 11 أكتوبر 2018.


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