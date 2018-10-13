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بالفيديو.. توفيق عكاشة يطلب من عامل جلب قلمه من الأرض على الهواء

بالفيديو.. توفيق عكاشة يطلب من عامل جلب قلمه من الأرض على الهواء
القاهرة(صدى):

طلب الإعلامي المصري، توفيق عكاشة، من أحد العاملين في برنامجه، بالدخول في الكادر على الهواء مباشرة، لجلب قلمه من على الأرض.

وكان ” عكاشة ” يشرح طريقة مواجهة الدولة لحروب الجيل الخامس على لوح أبيض، قبل أن يسقط القلم من يده، فعلّق قائلًا : ” هوطي ازاي ابقوا قولوا للمسؤولين عن القناة لو ضهري وجعني يصرفولي بدل ضهر عشان الحالة تعبانة ” .

وأضاف: ” القلم وقع هجيبه ازاي حد يا جماعة ييجي يجيبه خش في الكادر عادي احنا مش غُرب ” .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4264 ] نشر منذ 43 دقيقة

هههههههههههه لسانه متبري منه

[ عدد التعليقات: 55963 ] نشر منذ 21 دقيقة

هههههههههههههههههههههههههه ,,

,, اما انك نصاب ياعكاش البكاااش ,,

,, مهرّج بمعنى الكلمه ، غطى على بوزو في فيلم كرتون ,,

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