بالفيديو.. توفيق عكاشة يطلب من عامل جلب قلمه من الأرض على الهواء

القاهرة(صدى):

طلب الإعلامي المصري، توفيق عكاشة، من أحد العاملين في برنامجه، بالدخول في الكادر على الهواء مباشرة، لجلب قلمه من على الأرض.

وكان ” عكاشة ” يشرح طريقة مواجهة الدولة لحروب الجيل الخامس على لوح أبيض، قبل أن يسقط القلم من يده، فعلّق قائلًا : ” هوطي ازاي ابقوا قولوا للمسؤولين عن القناة لو ضهري وجعني يصرفولي بدل ضهر عشان الحالة تعبانة ” .

وأضاف: ” القلم وقع هجيبه ازاي حد يا جماعة ييجي يجيبه خش في الكادر عادي احنا مش غُرب ” .