بالفيديو.. توفيق عكاشة يطلب من عامل جلب قلمه من الأرض على الهواء
طلب الإعلامي المصري، توفيق عكاشة، من أحد العاملين في برنامجه، بالدخول في الكادر على الهواء مباشرة، لجلب قلمه من على الأرض.
وكان ” عكاشة ” يشرح طريقة مواجهة الدولة لحروب الجيل الخامس على لوح أبيض، قبل أن يسقط القلم من يده، فعلّق قائلًا : ” هوطي ازاي ابقوا قولوا للمسؤولين عن القناة لو ضهري وجعني يصرفولي بدل ضهر عشان الحالة تعبانة ” .
وأضاف: ” القلم وقع هجيبه ازاي حد يا جماعة ييجي يجيبه خش في الكادر عادي احنا مش غُرب ” .
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4264 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههههههه لسانه متبري منه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32779 ] نشر منذ 36 دقيقة
ليش فين يدك ما تاخذ قلمك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55963 ] نشر منذ 21 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههه ,,
,, اما انك نصاب ياعكاش البكاااش ,,
,, مهرّج بمعنى الكلمه ، غطى على بوزو في فيلم كرتون ,,