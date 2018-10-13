بالفيديو.. ترامب يلتقي القس ” برانسون ” عقب إطلاق سراحه

واشنطن(صدى):

عقد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت في البيت الأبيض، وذلك أثناء اجتماعه بالقس الأمريكي ” أندرو برانسون ” الذي أفرجت عنه السلطات التركية بعد عامين من الاحتجاز في تركيا بتهمة دعم منظمة إرهابية.

ومن جانبه شكر القس ” برانسون ” المفرج عنه ترامب وأعضاء الكونغرس لدى استقباله، عقب الوصول إلى قاعدة عسكرية تقع على مشارف واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة برفقة زوجته نورين.

جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة تركية، حكمًا بالإفراج عنه لانقضاء مدة السجن، وألغت إقامته الجبرية ليتمكن ” برانسون ” من العودة إلى بلاده.